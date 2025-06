Lazio, Provstgaard da comparsa a protagonista? Ecco tutti i segnali

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Come un bravo studente Oliver Provstgaard ha seguito diligentemente le lezioni di calcio italiano in questi mesi. La fase difensiva, d'altronde, deve essere curata nei minimi particolari e questi mesi di apprendistato gli saranno senza dubbio serviti per mettere a fuoco alcune conoscenze fondamentali del nostro calcio.

Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore danese ha sempre dato segnali incoraggianti quando è stato chiamato in causa. Giudicare un calciatore che ha giocato così poco è prematuro, ma la personalità non manca al classe 2003.

Oltre a questo, non va sottovalutata la fiducia della società, che a gennaio ha deciso di portarlo subito a Roma, proprio per farlo ambientare a dovere. Questo alle porte sarà per Provstgaard il primo ritiro con la maglia biancoceleste: un occasione in più per entrare nel cuore dei tifosi e magari anche nelle grazie del nuovo allenatore.