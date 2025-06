Lazio, dal Portogallo: "Tavares escluso dalla Nazionale"

TUTTOmercatoWEB.com

Nuno Tavares, nei giorni scorsi, è tornato in Portogallo per rispondere alla convocazione del ct in vista degli ultimi impegni in Nations League. La selezione guidata da Martinez dovrà affrontare la Germania mercoledì 4 giugno alle 21, ma il terzino biancoceleste non parteciperà all'incontro. Il venticinquenne, si legge sul portare Record, è stato escluso dal commissario tecnico tanto che il suo nome non figura più nell'elenco definitivo presente sul sito della Uefa. È l'unico a essere stato tagliato fuori, ma resterà col resto del gruppo fino a domani, giornata di vigilia.

