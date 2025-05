Calciomercato Lazio | Da Firenze: "Sarri solo suggestione, mentre Baroni e Farioli..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Maurizio Sarri si avvicina a tornare sulla panchina della Lazio. Dopo l'incontro di giovedì sera con gli agenti, le parti sono al lavoro per provare a chiudere e le sensazioni sono più che positive. Il tecnico toscano sarebbe il preferito anche dei tifosi della Fiorentina, ma la trattativa con il club viola non è mai partita. Da Firenze sono ormai certi che il mister faccia ritorno nella Capitale. Quello di Sarri sarebbe quindi solo una suggestione, a meno di colpi di coda dell'ultimo minuto. Gli addetti ai lavori che seguono la squadra viola puntano tutto su Stefano Pioli. L'ex Milan, però, è attualmente impegnato in Arabia dove dovrebbe restare anche a giugno per motivi fiscali, per evitare una super tassazione sul ricco contratto con l'Al Nassr.

Attenzione quindi alle sorprese con Marco Baroni e Francesco Farioli che potrebbero avere la meglio. I due, freschi di rescissione con Lazio (sarà ufficiale nelle prossime ore) e Ajax, sono alla ricerca di una nuova avventura. I due, toscani di nascita, farebbero passi falsi per sedersi sulla panchina viola. Attenzione anche al Torino che segue da vicino l'ex biancoceleste e avrebbe messo sul piatto anche un triennale.

