Lazio - Sarri, anche Romano conferma: "Ecco cosa manca per chiudere"

Il ritorno di Sarri è sempre più vicino. La conferma arriva anche dall'esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano. L'accordo verbale tra le parti è già stato raggiunto, il contratto di due anni con opzione per il terzo (in caso di qualificazione in Champions League) è pronto.

E allora cosa manca per chiudere? Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda lo staff tecnico che accompagnerà Sarri in questa sua seconda esperienza in biancoceleste.

