Calciomercato Lazio | Sarri pianifica il futuro: può tornare di moda un nome

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri torna e pianifica il mercato. Il meeting con Fabiani è servito a sciogliere gli ultimi nodi su strategie e progetti. Il tecnico verrà coinvolto nelle scelte in entrata e in uscita. Lotito ha garantito di non voler cedere i big, a meno che non siano loro a chiedere espressamente di andare via e al contempo Sarri dia l'ok per la cessione. Il Comandante vorrebbe ripartire da Gila e Romagnoli a centrocampo e da Rovella e Guendouzi a centrocampo, non sarà semplice tenere lo spagnolo e il francese che hanno molte richieste, anche se il ritorno di Sarri - soprattutto su Guendouzi - potrebbe avere un certo ascendente. Occhio anche alle situazioni di Isaksen e Zaccagni. Il danese non è intoccabile, può partire per 20-25 milioni di euro. Il capitano dovrebbe rimanere, Sarri l'aveva valorizzato e lo considera ancora centrale, ma nel mercato le sorprese sono all'ordine del giorno. Zac era stato sondato dal Nottingham Forest, piace a Conte che lo vorrebbe a Napoli. Per ora nessuna offerta è arrivata sul tavolo di Lotito e Fabiani, servirebbero circa 35 milioni per far vacillare la Lazio. Sarri non ha imposto diktat, ma se dovesse uscire un big vorrebbe che venisse acquistato un giocatore almeno dello stesso livello. Ergo, la Lazio non va indebolita.

A Sarri piace molto Federico Chiesa, è un nome che può essere tenuto in considerazione, a patto che il Liverpool conceda il prestito con diritto di riscatto e partecipi almeno alla metà del pagamento dell'ingaggio da 6 milioni. È un incastro complicato, anche perché Chiesa può diventare un nome proprio per il Napoli di Conte, ma anche per l'Inter se dovesse salutare Inzaghi e arrivare Fabregas che predilige moduli in cui vengono esaltati gli esterni offensivi. A Chiesa aveva pensato il Milan, ma i rapporti tra l'ex Fiorentina e Allegri sono stati scanditi da alti e bassi e una reunion non sembra all'ordine del giorno. La Lazio per ora non s'è mossa, aveva effettuato un sondaggio esplorativo qualche mese fa, tornerebbe alla carica solo se uscisse un big del ruolo e se nel frattempo Chiesa fosse ancora sul mercato. Il Liverpool lo valuta circa 15 milioni ed è disponibile al prestito con diritto di riscatto. Chiesa sembra destinato al ritorno in Serie A, la Lazio ci penserebbe a determinate condizioni.

