Lazio - Lecce, c'è voglia di Europa: il dato aggiornato sui biglietti

Ultimo atto della stagione per la Lazio di Marco Baroni che ospita il Lecce per chiudere il campionato. Il club biancoceleste si gioca un piazzamento europeo con ancora tutto in ballo tra Champions, Europa e Conference League. I capitolini devono vincere e sperare in un passo falso di Roma e Juventus impegnate sui campi di Torino e Venezia.

Il popolo biancoceleste ha risposto ancora una volta presente e con i biglietti venduti si è superata quota 50mila spettatori. Una cornice importante per provare a spingere Zaccagni e compagni verso la conquista di un successo che in questo 2025 è arrivato solo una volta tra le mura amiche.

Pubblicato il 24-05