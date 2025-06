Calciomercato Lazio | Rebus tattici e rosa più corta: ecco il piano di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Sarri a Roma porta con sé una nuova rivoluzione. Forse meno netta rispetto alla prima volta, quando il modulo passava dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 del tecnico toscano. Il piano è chiaro, Sarri e società sono d'accordo: i big sono blindati; la rosa sarà più corta, circa 19 giocatori basteranno per far fronte unicamente a campionato e Coppa Italia; mentre il mercato sarà da stimare valutando in corsa. Questi sono i tre punti cardine del piano concordato da Sarri e la società per il ritorno del comandante secondo il Corriere dello Sport.

I migliori resteranno, questa è l'intenzione della società, ma è una volontà che dovrà trovare l’adesione dei giocatori. Mario Gila sogna il salto, ha corteggiatori in Premier e l'opzione Real Madrid che potrebbe concretizzarsi da un momento all'altro. Se dovesse convincersi a restare alla Lazio, allora si aprirebbero i discorsi per il rinnovo (guadagna appena un milione l'anno).

Sarri apprezza la rosa, sarà suo compito valorizzarla. Sempre secondo lo stesso quotidiano rimangono però dei rebus da risolvere. Un nome è quello di Nuno Tavares, il quale dovrebbe allinearsi ai meccanismi Sarriani della difesa a 4, con le sue caratteristiche che si adattano più alla libertà di spinta che forse con il toscano avrebbe meno. Non solo: Isaksen è migliorato, ma Sarri dovrà valutarlo; così come Dele-Bashiru, attualmente lui è l'ala sinistra, ha corsa e fisico ma deve raffinarsi tecnicamente. Poi tra conferme e riscatti, ci sono giocatori che verranno valutati come Belahyane e Cataldi, con il primo che ha una richiesta dal Como, anche se sarebbe molto adatto al gioco di Sarri; mentre il secondo con molta probabilità non verrà riscattato dalla Fiorentina. Castellanos è utile per il gioco di Sarri, ma deve segnare di più. Pedro resta e ritrova un mister a cui è legatissimo, il rinnovo è vicino.

