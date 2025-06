Sarri - Lazio | I derby, la Champions e il Flaminio: la storia può continuare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri torna ad allenare la Lazio, una piazza con cui ha creato un legame speciale e che è riuscita a entrare nel cuore del mister, così come lui è entrato nel cuore dei tifosi. In tal senso, tornano in mente le parole che rilasciò in occasione della prima cena di Natale da allenatore biancoceletse: "Quello laziale è un grande popolo, la civiltà con cui ti parla non l’ho vista da nessuna parte. Ho sempre detto di trovarmi bene. Qui mi è tornata la voglia di allenare. La Lazio ti entra dentro. All’esterno viene descritto qualcosa di diverso. Sono io a ringraziare i tifosi, non il contrario".

Le parole del mister, riportate dal Corriere dello Sport, raccontano la prima fase della storia d'amore tra Sarri e la Lazio. Un periodo in cui si vedeva un bel gioco, risultati e derby vinti. C'era un clima d'entusiasmo, si tornava a parlare di "Sarrismo". Il primo anno si concluse con un quinto posto, ma dopo la fase di rodaggio, ecco il capolavoro del secondo posto della stagione successiva (prima volta nell'era Lotito). In totale sono 137 le panchine con la Lazio, per un totale di 65 vittorie, 30 pareggi e 42 sconfitte. In Serie A ha viaggiato a una media punti di 1,7 (104 gare, 52 successi, 22 pari, 30 ko) e soprattutto su 6 derby giocati ne ha vinti 4 e perso solamente 1.

Poi l'Europa, un cammino da sogno. L'Europa e la Conference League le ha affrontate con un po' di distacco. In Champions League il sogno ottavi di finale, con la vittoria all'andata all'Olimpico per 1-0 contro il Bayern Monaco. Poco dopo il gelo, la rottura con lo spogliatoio e le dimissioni. Sarri e la Lazio erano destinati a rincontrarsi, la loro storia meritava un epilogo migliore e ora si avrà l'occasione di riscriverlo. Magari al Flaminio, intitolato a Tommaso Maestrelli, proprio come vorrebbe Sarri: "Mi piacerebbe, prima di smettere di allenare, giocare con la Lazio una partita al Flaminio. E lo stadio dovrebbe essere intitolato a Maestrelli".

