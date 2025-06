Lazio, con Sarri il rinnovo di Pedro è più vicino: presto un nuovo incontro

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Pedro sono pronti a continuare insieme. Quella appena conclusa è stata la miglior stagione dello spagnolo dal suo arrivo in Italia, durante la quale, oltre ad andare in doppia cifra di gol in campionato (14 contando l'Europa League), ha sempre sfoderato prestazioni importanti, risultando decisivo nei momenti cruciali. Il contratto di Pedrito andrà in scadenza il 30 giugno, ma, nonostante i quasi 38 anni sulla carta d'identità, la sensazione è che da entrambe le parti ci sia la voglia di proseguire insieme.

Secondo il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni è già andato in scena un primo incontro esplorativo, durante il quale si è parlato di rinnovo senza affondare, con la promessa di rivedersi una volta che fosse stato scelto il nuovo allenatore. Ora che Maurizio Sarri tornerà sulla panchina biancoceleste, i presupposti per trovare un nuovo accordo con l'esterno di Santa Cruz de Tenerife sembrano esserci tutti. Mau, che lo ha già allenato al Chelsea e lo ha portato a Roma nel 2021, stravede per lo spagnolo e sa esattamente come impiegarlo per farlo rendere al massimo. Nelle prossime settimane le due parti si rivedranno e verranno limati gli ultimi dettagli, ma il matrimonio Pedro e la Lazio sembra destinato a continuare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.