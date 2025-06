Lazio, Sarri ha scelto il suo staff: ci sono delle novità

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il summit andato in scena nella giornata di ieri a Castelfranco Piandisco, che vi abbiamo raccontato nell'arco della giornata, non è servito solo per delineare aspetti economici e strategie di mercato. Il direttore sportivo Angelo Fabiani e Maurizio Sarri hanno spianato la strada per il ritorno del tecnico nella Capitale, definendo anche la composizione dello staff tecnico che dovrebbe seguirlo a Formello.

LO STAFF DI SARRI - Il tecnico toscano ha fatto le sue scelte sacre e intoccabili, che si differenziano in alcuni ruoli rispetto a quelle della sua prima avventura nella Capitale. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, nel ruolo di vice allenatore ci sarà la promozione di Marco Ianni, il collaboratore tecnico sarà Mattia Pasqui, insieme ai preparatori atletici Davide Losi e Davide Ranzato, più quello dei portieri Massimo Nenci che verrà affiancato dal già presente Cristiano Viotti. Resterebbe, però, da definire la figura del match analyst. Sarri avrebbe fatto il nome di Enrico 'Billy' Allavena, che nella Lazio ha ricoperto il ruolo dal 2015 fino al 2024 e oggi reduce da una stagione al Monza, ma il suo futuro sembrerebbe destinato al Milan.

