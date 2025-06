Serie A, promossa la Cremonese: battuto lo Spezia dopo una partita folle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese torna in Serie A dopo soli due anni. La squadra allenata dall'ex Lazio, Giovanni Stroppa si è imposta nella finale playoff contro lo Spezia di D'Angelo, nettamente favorito. I lombardi, dopo lo 0-0 dell'andata, si sono imposti per 2-3 in Liguria al termine di una partita spettacolare che li ha visti portarsi sullo 0-3 con le reti di De Luca (doppietta) e Collocolo, prima di subire due gol a firma di Francesco Pio Esposito e Vignali che nel finale hanno riparte tutto regalando un finale con il brivido. La Cremonese, quindi, si aggiunge a Sassuolo e Pisa nella lista delle neopromosse che prenderanno il posto in Serie A di Monza, Venezia ed Empoli.

