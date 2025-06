Lazio, futuro di Patric in bilico: cosa cambia con il ritorno di Sarri

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro in biancoceleste di Patric è tutt'altro che scontato. Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, lo spagnolo vuole provare a rilanciarsi e, con l'arrivo di Sarri in panchina, i presupposti per fare bene ci sono tutti. Il tecnico toscano conosce bene il difensore e nel suo triennio alla Lazio gli aveva ritagliato un ruolo importante, fino a farlo diventare praticamente un titolare. La mancata qualificazione alle coppe europee, però, porterà ad una notevole riduzione dell'organico a disposizione di Mau e dei tagli andranno fatti anche in difesa.

Con solo campionato e Coppa Italia da disputare, ad oggi cinque difensori centrali in rosa risultano essere troppi per il Corriere dello Sport. Romagnoli e Gila sembrano partire avanti a tutti, mentre, alla sua prima stagione nella Capitale, Gigot ha dimostrato una discreta affidabilità e dovrebbe essere confermato. Provstgaard, invece, è il giovane arrivato a gennaio e difficilmente la Lazio se ne priverà dopo così poco tempo. Rimane, dunque, Patric, che dopo l'intervento chirugico che ha chiuso anzitempo la sua stagione, dovrà dimostrare a dirigenza e allenatore di meritare una conferma. Le principali garanzie serviranno dal punto di vista fisico, ma se dovessero arrivare, con Sarri le sue chance di permanenza sono buone.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.