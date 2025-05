Lazio, tanti big vogliono Sarri: il punto nello spogliatoio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri e la Lazio, un nuovo capitolo da riscrivere insieme? Sarà il tempo a dirlo, nel frattempo ieri sera gli agenti dell'ex tecnico biancoceleste e la società si sono incontrati in un ristorante a Roma. Non c'è ancora un'intesa totale, l'offerta non soddisfa gli agenti di Sarri ma la distanza non è molta. Non ci sono solo i tifosi ad aspettare con ansia la nomina del nuovo allenatore ma anche, come riporta il Corriere dello Sport, quei giocatori che dopo l'addio di Baroni si stanno facendo domande e vogliono capire quale sia il futuro della guida tecnica. Non solo, sono tanti quelli che sperano in un "Sarri bis".

In particolare Zaccagni, Romagnoli, Provedel, Rovella e Guendouzi, sono tanti i "senatori" dello spogliatoio che vorrebbero il ritorno del Comandante. Al primo Sarri ha letteralmente cambiato la carriera, poi c'è il rapporto tra il tecnico e Pedro, voluto a Roma, e reduce (con Baroni) dalla sua miglior stagione italiana. Pure Romagnoli, infastidito per questioni contrattuali con la società, potrebbe trarre giovamento dal ritorno del Comandante: con lui si è rilanciato dopo la lunga esperienza al Milan. Sarebbe felice Provedel, così come Rovella e Guendouzi, due giocatori voluti a Roma proprio da Sarri.

Insomma, i big fanno tutti il tifo per un suo ritorno, ma non sono i soli che potrebbero beneficiare da questa situazione. Anche Castellanos, a cui non dispiacerebbe lavorarci di nuovo, è un attaccante che avrebbe l'opportunità di crescere ancora tantissimo sotto la guida di Sarri. E lo stesso discorso vale per Isaksen, sebbene il danese abbia rilasciato molte dichiarazioni di "sollievo" dopo le dimissioni del tecnico.

