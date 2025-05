Lazio - Sarri, Fabiani pronto per la "missione" in Toscana: le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri-Lazio, è tutto pronto. Il contratto è compilato, ma la firma deve metterla l'allenatore. Non prima dell'inizio della prossima settimana, quando arriverà anche la risoluzione del contratto che lega ancora Baroni al club biancoceleste. Intanto, le parti si sarebbero notevolmente avvicinate, come anticipato nella giornata di ieri, con l'allenatore che avrebbe aperto concretamente al ritorno a Roma, dando l'ok di massima alle cifre proposte dalla Lazio e dal progetto tecnico del club. Lotito e Fabiani spingono per chiudere, sono ottimisti.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, poi, il ds sarebbe pronto anche a partire per Castelfranco di Sopra, il paese del tecnico. Attende solamente il segnale di Maurizio. Potrebbero vedersi per approfondire i temi affrontati con i suoi manager nella cena-vertice di giovedì sera, proseguita nella notte a casa di Lotito. Il successo di un incontro di questo tipo velocizzerebbe, magari, l'arrivo della firma.

