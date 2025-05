Champions League| PSG - Inter, dove vedere il match in tv e in streaming

Ci avviciniamo sempre di più all'attesissima finale di Champions: Paris Saint Germain e Inter scenderanno in campo per contendersi la coppa dalle grandi orecchie. Le coronarie di tifosi si stanno preparando ad assistere all'ultimo atto della competizione più prestigiosa del vecchio continente.

il match si giocherà sabato 31 maggio alle 21, 00. Sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita si potrà seguire anche in chiaro su TV8. Sarà infine possibile anche seguirla in streaming su Sky Go, con i clienti Sky che potranno accedere al servizio scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. C'è inoltre anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario abbonarsi al Pass Sport. L'alternativa è lo streaming gratuito disponibile sul portale di TV8.