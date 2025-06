Lazio, un Vecino così va tenuto stretto: scatta l'ultimo mese del contratto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Vecino si scoprirà a breve. Se sarà a Formello o lontano da Formello ancora non è chiaro, ma la sua importanza all'interno del gruppo biancoceleste è indubbio. A parlare per lui sono i numeri: l'uruguaiano ha saltato 19 gare per infortunio, giocandone titolare 14 su 52, appena 7 in Serie A.

Nonostante l'infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box però, come ricorda l'edizione odierna del Messaggero, il classe '91 è stato il centrocampista più decisivo con 2 reti e 5 assist. Un dato ulteriore: in Italia, dal 2013, quando ha segnato le due sue squadre non hanno mai perso. Chissà se col probabile ritorno di Sarri, Vecino possa pensare di rimanere. Intanto su di lui ci sono sempre Como, Betis e Benfica: lui sta bene alla Lazio, ma gli scenari che si aprono sono diversi.

