Calciomercato Lazio | Fazzini nel mirino di un altro club di Serie A: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Giugno è alle porte, il futuro dei biancocelesti si deciderà nelle prossime ore. La nuova Lazio passerà dalla scelta del nuovo allenatore: come vi abbiamo raccontato, Sarri è in cima alla lista e la trattativa prosegue con cauto ottimismo, ma bisogna ancora attendere per un'eventuale fumata bianca. Prima la scelta del nuovo allenatore, poi le scelte di mercato necessarie per rinforzare una Lazio reduce da un settimo posto e che si appresta ad affrontare una stagione senza alcuna competizione europea.

A prescindere da chi sarà il prossimo tecnico della squadra biancoceleste, serviranno acquisti mirati che alzino la qualità della rosa. Nel frattempo, vecchi pallini della società biancoceleste vengono attenzionati da altri club di Serie A. Come riporta Il Resto del Carlino, sarebbe aumentata la concorrenza per Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli cercato insistentemente a gennaio da Lazio e Napoli. Il classe 2003 sarebbe infatti finito nel mirino del Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia e qualificato di diritto alla prossima Europa League. Fazzini è nella lista di Sartori, può essere un'opportunità di mercato vista la retrocessione del club toscano. Non solo per la società emiliana.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.