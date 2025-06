Sarri - Lazio, il giorno della verità: Fabiani è in viaggio...

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio dà il via alla lunga domenica di passione. Il cammino verso Maurizio Sarri come guida tecnica biancoceleste è al fotofinish. O meglio, è appena ricominciato. Perché sì, la Lazio e Sarri stanno tornando ad essere una cosa sola. E oggi, salvo imprevisti, si scioglieranno gli ultimi dubbi. I più timidi, i più sottili. E si definirà finalmente il tracciato della nuova Lazio.

UNA CREATURA VIVA - Il mantra del club resta lo stesso: "Il progetto va avanti, la squadra non si smonta." Un messaggio chiaro, che suona come una garanzia. Anche se, a Formello, sanno benissimo – Lotito e Fabiani in testa – che tanto si può ancora fare. Migliorare, limare, crescere. Ma la spina dorsale giovane del gruppo è un punto fermo. Una base su cui costruire. Sarri, dal canto suo, la definisce "una creatura viva". Forse ancora inconsapevole del proprio potenziale, ma viva. E questo basta. In settimane di telefonate, sguardi, riflessioni, il Comandante non ha mai manifestato dubbi sul blocco squadra. C’è fiducia, c’è voglia. Voglia di rimettere le mani su questa Lazio giovane, sfrontata, che intriga e incuriosisce.

POTENZIALITA' - Da giorni studia, osserva, analizza. Ha smesso di guardarla con l’occhio del cuore, ora la studia con quello del tecnico. 83 gol segnati tra coppe e campionato sono un ottimo bottino. Ma i 61 subiti raccontano altro. Raccontano squilibri, leggerezze, frenesia. Il compito del nuovo – vecchio – allenatore sarà proprio questo: dare ordine alla tempesta. Trovare equilibrio in mezzo alla freschezza. Fare calcio, come solo lui sa fare.

IL VIAGGIO DI FABIANI - La macchina è calda, cantava Ligabue. Stavolta però, non porta dove decide lei. Stavolta ha una destinazione precisa: Castelfranco Piandisco – casa Sarri. Angelo Fabiani è già in viaggio. Al suo fianco Gianluca Procopio, tecnico dell’Under 17. Semplice compagnia, braccio operativo tra i giovani, non certo una figura da staff. Nessuna candidatura mascherata dunque, nessun nome a sorpresa. Neanche Grassadonia, come si era ipotizzato. Perché lo staff, le scelte, i metodi… appartengono a uno solo: a Maurizio Sarri. La Lazio è già in viaggio, anche simbolicamente. Il binomio è pronto a ricomporsi. Sarri-Lazio è già futuro. Manca solo la fumata bianca. Habemus allenatore? Quasi. Ma ormai ci siamo.

