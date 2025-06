Lazio, da Dele-Bashiru a Vecino: parte il casting per il ruolo di mezzala

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Maurizio Sarri è alle porte; il tecnico toscano non ha mai fatto mistero di preferire il 4-3-3 a tutti gli altri moduli e dunque l'organico biancoceleste dovrà essere allestito di conseguenza.

Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello sport Guendouzi e Rovella, in caso di permanenza, saranno 2 punti fermi del centrocampo della Lazio, ma resta il nodo dal scogliere riguardo il ruolo di mezzala sinistra.

La società continua a nutrire una profonda fiducia in Dele-Bashiru; per il nigeriano sarà un banco di prova importante misurarsi con le tattiche minuziose di Maurizio Sarri. Poi c'è Vecino, che però è ancora in attesa di segnali dalla società per il rinnovo di contratto, senza dimenticare la presenza di Belahyane, che potrebbe spingere a uno spostamento di Rovella proprio nel ruolo di mezzala sinistra.

Insomma, le soluzioni non mancano: ci sarà da vedere anche cosa porterò il mercato. Fazzini resta un giocatore apprezzatissimo dalle parti di Formello, ma le concorrenti per accaparrarselo non mancano di certo.