Nazionale, Spalletti in allarme: un centrocampista potrebbe lasciare il ritiro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Spalletti, in vista del doppio impegno contro Norvegia e Moldavia per le qualificazioni al prossimo Mondiale rischia di dover fare a meno di un centrocampista. Stando a quanto riporta Sky Sport, Manuel Locatelli ha avuto un problema alla gamba destra e nel primo pomeriggio si è sottoposto a una risonanza magnetica. Il bianconero verrà valutato nelle prossime ore e solo successivamente verrà presa la decisione sul possibile rientro a casa.

Se dovesse trattarsi di un infortunio grave dovrà lasciare il ritiro della Nazionale, per il ct si tratterebb di una seconda perdita dopo Buongiorno che è stato rimpiazzato con Luca Ranieri della Fiorentina.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE