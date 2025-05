Torino, tutto su Baroni: le prossime mosse di Cairo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tra gli allenatori in bilico c'è anche Vanoli, tecnico del Torino. L'incontro con Cairo di qualche giorno fa è servito solo per prendere tempo, oltre che per chiarirsi dopo i fuochi d'artificio presidenziali sparati al termine dell'ultima partita di campionato. Il Toro non può esonerare Vanoli senza aver trovato il suo successore, così come dare le dimissioni senza avere un'altra panchina non avrebbe senso per l'allenatore. Per questo si naviga a vista, in attesa di un possibile effetto domino che sblocchi l'impasse.

La prima mossa arriva da Roma, dove la Lazio e Baroni si sono detti addio. I granata, secondo quanto riferisce La Stampa, pensano che Baroni sia il profilo giusto per il dopo-Vanoli, un po' per la ricca esperienza calcistica e un po' per la capacità di mantenere un profilo aziendale. E l'hanno messo in cima alla lista dei papabili. L'ex tecnico di Lecce e Verona piace anche ad altri club, come la Fiorentina, e questo può complicare i piani del Toro. Così Cairo e Vagnati vogliono chiudere entro i prossimi giorni per Baroni, non prima di aver valutato potenziali alternative. Ormai c'è un vero e proprio casting tra campioni del mondo del 2006. Dopo Gattuso e Gilardino, anche De Rossi si è iscritto a questa speciale competizione.

