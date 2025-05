Roma - Gasperini, ecco la decisione: l'annuncio di Di Marzio

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore cruciali per il futuro della panchina della Roma. L'incontro andato in scena ieri tra i Friedkin e Gasperini si era concluso positivamente, con la promessa di risentirsi nei giorni successivi per una risposta definitiva. Sul tecnico dell'Atalanta, però, si era inserita nelle ultime ore anche la Juventus, che dopo il no di Antonio Conte voleva provare ad entrare in corsa.

La situazione sembra, però, essersi ora sbloccata in favore dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Gasperini ha scelto la Roma e manterrà la parola data durante l'incontro con i proprietari del club. Gli ultimi dettagli sono ancora da definire, ma sembra che la Roma abbia finalmente trovato il suo nuovo allenatore.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.