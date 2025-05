De Rossi: "Mi dispiace non aver mai vissuto una finale di Champions, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente da Monaco, in Germania, dove questa sera assisterà alla finale di Champions League tra Inter e PSG, Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e parlando dell'evento in generale ha palesato il suo rammarico per non aver mai avuto da giocatore l'occasione di raggiungere un traguardo simile e di poter vivere le emozioni che una finale nella massima competizione europea regala.

Le parole dell'ex Roma: "È un evento che da calciatore non ho mai vissuto e di questo mi dispiaccio molto. Mi fa piacere vedere tante facce amiche, come quella di Gigio e Marquinhos: io questi li ho conosciuti che erano bambini. Poi c'è Simone a cui viglio bene; Luis Enrique è un mentore. Chi tifo? Ho amici sia da una parte sia dall'altra".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE