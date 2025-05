La Lazio vede Sarri: ecco i dettagli. Fabiani: "Ho detto al mister..."

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Lazio-Sarri capitolo secondo. Ci siamo quasi. La società e il tecnico hanno concordato gli aspetti economici e la durata del contratto, biennale con opzione a 2,5 milioni più bonus. Ve l'avevamo anticipato ieri, c'era l'intesa e i contratti erano stati spediti agli avvocati di Sarri che si sono presi il weekend per controllare ogni aspetto. Formalità burocratiche vanno espletate prima delle firme. Domani, intanto, il ds Fabiani raggiungerà Sarri a Castelfranco Piandisco, nella dimora del Comandante si discuterà di progetti e di linee guida in vista del mercato. Sarri e Fabiani parleranno dei giocatori da tenere, di quelli da cedere e poi di quelli da portare a Roma, si parlerà di staff e di altri aspetti anche legati al ritiro e alla preparazione. Una full immersion che servirà a chiarire ogni aspetto.

Sarri non ha imposto diktat particolari, certo vorrebbe la conferma di alcuni elementi, anche se il ds Fabiani ai nostri microfoni glissa: "Ho detto a Sarri che non smonterò la squadra e lo confermo. Chi mi ha chiesto di non cedere? Lotito (ride ndr)". Uno dei giocatori che club e allenatore vogliono tenere è Alessio Romagnoli, il classe '95 è sempre stato un giocatore sarrista, uno dei fedelissimi del tecnico toscano. Per questo, dopo l'ufficialità del ritorno di Sarri, si riavvieranno i contatti per il rinnovo di Romagnoli. Pedro sarà invece il garante tecnico, il totem che aiuterà nello spogliatoio, anche per lui s'attende il rinnovo. Sarri ha le idee chiare, vuole plasmare la sua Lazio e avviare un progetto che abbia come obiettivo quello di ricominciare a scalare posizioni nelle gerarchie del calcio italiano. Ritorno al futuro dunque, Sarri vede la Lazio, il Comandante sta tornando.

