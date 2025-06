Calciomercato Lazio | A rischio due centrali: l'ultima parola spetta a Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Dopo l'incontro di ieri, che vi abbiamo raccontato in esclusiva, non resta che porre la firma sul contratto e rendere ufficiale il suo ritorno nella Capitale. Nel frattempo, sono iniziate le riflessioni sulla rosa del tecnico toscano. Intervenendo ai nostri microfoni, il diesse Angelo Fabiani ha confermato che non c'è alcuna intenzione di cedere i big e che si farà di tutto per tenerli, mantenendo la solidità di una squadra che, secondo il tecnico, ha buone basi di partenza e di lavoro.

UNA CESSIONE IN DIFESA? - Qualche cessione, però, arriverà. Non saranno nomi altisonanti, ma sono giocatori che andranno sostituiti nel corso dell'estate per garantire profondità alla rosa. Tra i nomi in bilico, secondo l'edizione odierna del Messaggero, ci sarebbero quelli di Samuel Gigot e Oliver Provstgaard. Stando al quotidiano, infatti, uno dei due dovrebbe lasciare la Capitale con l'ultima parola che spetterà proprio a Sarri nello scegliere quello più 'sacrificabile'.

LA SITUAZIONE - Il primo si è reso protagonista di un'ottima stagione sotto la guida Baroni, ma la sua carta d'identità recita '31 anni', che saranno 32 a ottobre e anagraficamente potrebbe stonare con il progetto di ringiovanimento della rosa che Sarri vuole continuare. Provstgaard, invece, ci rientrerebbe a pennello, ma lo scarso impiego di quest'anno potrebbe far riflettere su una soluzione differente alla permanenza, con un prestito in Serie A o in Europa che potrebbe essere l'ipotesi maggiormente percorribile.

