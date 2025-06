Calciomercato Lazio | Sarri vuole un attaccante: spunta Pio Esposito

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a iniziare una nuova avventura sotto la guida di Maurizio Sarri, la seconda negli ultimi quattro anno dopo l'intermezzo Marco Baroni. Nel summit avvenuto nella giornata di ieri a Castelfranco Piandisco tra Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani, sono stati definiti i termini del contratto - già precedentemente accordati - e le strategie di mercato che verranno messe in atto nel corso dell'estate. Proprio in tal senso, tra i reparti che il tecnico toscano potrebbe richiedere di rafforzare ci sarebbe anche quello offensivo. Il solo Castellanos, infatti, non basterebbe per dar profondità all'attacco e Noslin non sembrerebbe essere un'alternativa valida nel giudizio di Sarri.

Motivo per cui, secondo quanto riporta La Repubblica, la Lazio starebbe valutando l'ipotesi di portare a Roma l'attaccante dello Spezia, ma di proprietà dell'Inter, Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 è reduce da una super stagione in Serie B con il club ligure, nel corso della quale ha sfiorato la promozione in Serie A sfuggita nella finale di ritorno contro la Cremonese. Finale in cui Esposito ha segnato il suo gol numero 19 in stagione, vano però ai fini del risultato. A Formello il suo profilo è particolarmente gradito, ma a spaventare è la richiesta dell'Inter. Stando a quanto scrive il quotidiano, infatti, il club nerazzurro per cederlo avrebbe chiesto 25 milioni di euro.

