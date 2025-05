Serie A, Simonelli: "Campionato? Ce lo invidiano tutti, non abbiamo le stelle del passato ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Questo è un campionato che ci invidiano tutti, dove all’ultima giornata si è deciso lo Scudetto, la Champions e la retrocessione, dove abbiamo dovuto giocare nove gare in contemporanea alla penultima perché era ancora tutto aperto, non c’è in Europa un campionato così combattuto". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare alcuni temi caldi del momento tra cui la finale di Champions League.

Proseguendo la sua analisi, il numero uno della Lega ha poi aggiunto: "Forse non abbiamo più le grandi stelle del passato, ma ci auguriamo di averle in futuro, però abbiamo il campionato più bello dal punto di vista competitivo. L’Inter è un grande esempio così come il Napoli. Poter festeggiare la vittoria dei nerazzurri, dopo lo Scudetto del Napoli e la Coppa Italia del Bologna, sarebbe davvero una grande cosa”.

