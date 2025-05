Al Hilal, due top pronti a raggiungere Milinkovic. Intanto Inzaghi...

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina l'apertura del calciomercato estivo e molti giocatori cambieranno squadra. Le sirene arabe suonano ancora forte, anche in Italia. Infatti, stando a quanto riporta il noto giornalista Fabrizio Romano, sembra che l'Al Hilal sia in contatto con il Milan per assicurarsi le prestazioni sportive di Theo Hernandez. Il terzino spagnolo non è però l'unico obiettivo del club arabo, con Bruno Fernandes del Manchester United in cima alla lista dei desideri. I due potrebbero quindi raggiungere Milinkovic Savic in Arabia Saudita, con Inzaghi che aspetta di giocare la finale di Champions League contro il PSG prima di sciogliere le riserve e svelare se sarà ancora Inter, oppure reunion con il suo pupillo dei tempi della Lazio.

