Lazio, Mirra: "Addio di Baroni? Qualcosa non torna. E sul ritorno di Sarri..."

Ai microfoni di Radiosei Vincenzo Mirra ha espresso il suo pensiero sull'attuale situazione in panchina della Lazio, con Baroni vicinissimo all'addio e Sarri in pole per sostituirlo. Per il Comandante sarebbe un ritorno nella Capitale dopo la prima esperienza dall'estate 2021 a marzo 2024. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Se parlassi di pancia direi che per la Lazio è stato un disastro mancare la qualificazione in Europa. Di contro non posso non pensare ai primi mesi straordinari di Baroni. Bisogna capire da dove nasce l’involuzione degli ultimi mesi. Se non risolvi il problema alla fonte le difficoltà restano. La scelta di cambiare Baroni dopo soli 12 mesi allora mi indica qualcosa non mi torna. La Lazio parlava di progetto ma se cambi ancora, allora qualcosa non va bene”.

“Il ritorno di Sarri? Di positivo c’è il fatto che senza Coppe lui ha sempre detto di poter lavorare meglio. Se è tornato a parlare con la Lazio potrebbe voler dire che i motivi delle sue dimissioni avevano nomi e cognomi che ora non ci sono più. Ora conosce l’ambiente e se dovesse sbarcare a Formello vorrebbe poter dire riuscire ad ottenere quello che non aveva avuto la scorsa stagione”.

