Calciomercato Lazio | Keita vago sul futuro: "Adesso vedremo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla radio ufficiale della Lega di Serie A, l'attaccante del Monza Keita Balde ha parlato della sua esperienza in Brianza che si è conclusa con la retrocessione in B dei biancorossi: "Volevo a tutti i costi a dare una scossa e una mano alla società Monza. A tutta la squadra dei miei compagni e portarmi dietro delle belle esperienze. Ci tengo tanto alla società, alla gente che ci lavora. Io sono a disposizione di tutti perché è il club che mi ha dato la possibilità di tornare in Italia e ci tengo veramente soprattutto per la gente che c'è".

"La voglia della società - ha proseguito l'ex attaccante di Lazio e Inter - del presidente e quella dei ragazzi è tornare in A. Sono ragazzi splendidi che ci tengono, lottano. Il futuro? Adesso vedremo". Il nome dell'attaccante è emerso come possibile obiettivo di mercato della Lazio nelle scorse settimane. Il senegalese potrebbe tornare utile per le liste visto che ha i requisiti per essere inserito nelle liste dei calciatori cresciuti nel vivaio del club.