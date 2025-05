Calciomercato Lazio | Junior Firpo, spunta un'altra pretendente: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue da tempo e con attenzione Junior Firpo. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore dopo l'addio ormai imminente di Baroni (Sarri in pole), la società ha già individuato il nuovo possibile terzino sinistro, vista la possibile partenza di Nuno Tavares. Sul difensore del Leeds, c'è anche l'interesse del Milan, in cerca di un eventuale sostituto di Theo Hernandez.

Ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per il calciatore si starebbe muovendo il Lione che ha già presentato una proposta concreta, visto il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club francese ora spinge per battere la concorrenza, più indietro sia Lazio che Milan.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.