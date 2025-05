Calciomercato Lazio | Fazzini torna di moda? L'assist arriva dall'Empoli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ci sarà tempo per parlare di mercato, le ore che seguono la partita contro il Lecce sono quelle della rabbia e della frustrazione, giustificate dal veder sciupare un obiettivo che sembrava ormai raggiunto ed era assolutamente alla portata. La Lazio ora è chiamata a riorganizzarsi, a capire come poter ripartire. In questo senso, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la società e Baroni, il tecnico è il primo con cui dover parlare, per decidere se continuare a percorrere insieme questa strada o se prenderne due differenti e salutarsi dopo solo una stagione. Poi ci sarà la questione rinnovi con Romagnoli, Marusic, Pedro e Vecino che sono i nomi più attenzionati.

FAZZINI - Sarà inevitabile, però, che lo sguardo vada anche al mercato e alle occasioni che questo sarà in grado di offrire. In questo senso, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Tempo, Angelo Fabiani starebbe continuando a monitorare la situazione legata a Jacopo Fazzini. La retrocessione dell'Empoli potrebbe essere un assist da sfruttare per la società biancoceleste, a caccia di un centrocampista per l'estate. Il classe 2003 era stato seguito e vicino a gennaio, oggi può tornare a essere una grande occasione dopo il ritorno in cadetteria della società toscana, con la quale continuano a esserci buoni rapporti.

