Coppa d'Africa, tre biancocelesti sperano nella convocazione: date e ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Coppa d'Africa 2025 si giocherà in inverno, nello specifico dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Dopo una prima idea di farla giocare in estate, è stata confermata la stagione invernale. La competizione si giocherà in Marocco e vedrà protagonisti con molta probabilità tre calciatori biancocelesti. Vista la presenza di Marocco, Nigeria e Senegal, è certo che Reda Belahyane, Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia verranno presi in considerazione dalle rispettive nazionali. Anche se è presto per le convocazioni ufficiali, i tre fanno parte del giro e sono tra i calciatori più importanti della propria nazione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.