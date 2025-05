UFFICIALE - Calciomercato, l'Everton riscatta Alcaraz: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal Racing al Flamengo, passando per il prestito poco felice alla Juventus (gennaio 2024), di ritorno in Brasile e poi in prestito all'Everton. Stavolta per Carlos Alcaraz, centrocampista argentino di 22 anni, è arrivato il momento di mettere radici: il prestito dai Toffees lo scorso gennaio e i due gol in 15 presenze di Premier League gli sono valsi la conferma da parte del club inglese, che ha esercitato l'opzione per trattenerlo in Inghilterra. Secondo quanto appurato da ESPN Brasil, si parla di un'operazione da 15 milioni di euro circa se verranno soddisfatte alcune clausole.

Il comunicato ufficiale

"L’Everton ha esercitato l’opzione per rendere permanente l’ingaggio di Charly Alcaraz, per una cifra non resa nota, al termine del suo prestito dal club brasiliano Flamengo, che si concluderà il prossimo mese.

Il centrocampista argentino Under 23 ha vissuto un’esperienza positiva in prestito con i Blues nella seconda metà della stagione 2024/25, collezionando cinque partecipazioni a gol (due reti e tre assist) in 16 presenze, sette delle quali da titolare. L’accordo definitivo prevede che il 22enne firmi con l’Everton fino alla fine di giugno 2027.

Alcaraz ha iniziato la sua carriera nel Racing Club in Argentina, prima di approdare in Premier League al Southampton nel gennaio 2023, debuttando proprio contro l’Everton al Goodison Park. Ha poi disputato una stagione convincente, segnando sette gol e guadagnandosi un contratto migliorato appena sei mesi dopo il trasferimento al St Mary’s, oltre a una convocazione nella nazionale maggiore argentina.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Juventus, che lo ha ingaggiato in prestito nel gennaio 2024, e con cui ha vinto la Coppa Italia. Nell’agosto dello scorso anno, Alcaraz è passato al Flamengo, campione in carica del Brasile, dove ha messo a segno tre gol e due assist in 19 presenze, conquistando la Copa do Brasil, prima di trasferirsi in prestito all’Everton".