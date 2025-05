Argentina, Scaloni taglia Castellanos: i motivi dell'esclusione

Valentin Taty Castellanos faceva parte dei 30 preconvocati di Scaloni per i match con Cile e Colombia in programma nei prossimi giorni. Il ct dell'Argentina, però, ha ridotto l'elenco a 21 convocati e tra gli esclusi c'è proprio l'attaccante biancoceleste. Con un video sui canali ufficiali della Seleccion sono stati pronunciati i nomi dei calciatori arruolati e manca l'ex Girona. Insieme a lui, tra gli stranieri, mancano anche Nicolás Domínguez (il giocatore del Nottingham Forest ha subito una lesione al menisco), Alejandro Garnacho e Alexis Mac Allister (afflitto da un fastidio e non ha giocato per il Liverpool nelle ultime due partite della stagione).

Se per Dominguez e Mac Allister l'assenza è dovuta a un infortunio, la stessa cosa non si può dire per Garnacho e Castellanos. Tyc Sport spiega così perché i due calciatori non sono stati convocati: "Garnacho è l'assenza che continua a catalizzare l'attenzione, anche se era prevedibile. È una questione calcistica , ma si vede che sta perdendo terreno gradualmente. Era già stato eliminati nel precedente doppio appuntamento FIFA, in cui l'Argentina aveva vinto il derby contro Uruguay e Brasile. Tornando poi Messi, di cui il calciatore dello United avrebbe potuto essere il primo sostituto, per lui oggi non c'è posto. Qualcosa di simile sta accadendo con Taty Castellanos, che non ha ricevuto la convocazione a marzo e, per motivi tattici dello staff tecnico, non è incluso nella lista definitiva stilata questo venerdì".

Motivi tecnico/tattici quindi hanno portato alla non convocazione del numero undici della Lazio, di seguito l'elenco completo:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (PSV)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Mariano Troilo (Belgrano)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Juan Foyth (Villarreal)

Kevin Lomónaco (Independiente)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Facundo Medina (Lens)

Leandro Paredes (Roma)

Enzo Barrenechea (Valencia)

Enzo Fernández (Chelsea)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Thiago Almada (Olympique de Lyon)

Nico Paz (Como)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Franco Mastantuono (River)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter)