Fiorentina, i tifosi spingono per l'ipotesi Sarri. Ma per ora...

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina, che ieri ha comunicato la rescissione consensuale del contratto che la legava a Palladino, non ha fretta nella ricerca del nuovo allenatore, riporta La Nazione. Mossa da non sbagliare e ponderare bene. Il mood della piazza continua a essere focalizzato su Sarri, corteggiatissimo dalla Lazio. Tuttavia, fino a ieri sera non risultava alcun contatto tra le parti, nonostante la porta non sia definitivamente chiusa. Tra i profili presi in considerazione, anche quello di Marco Baroni e Stefano Pioli.

Su quest'ultimo c'è qualche dubbio in più in virtù di aspetti fiscali e burocratici che potrebbero frenarne il rientro in Italia. Questione di residenza in Arabia Saudita da avere per almeno sei mesi, di tassazioni che schizzerebbero verso l’alto se l’allenatore dovesse rientrare in Italia prima del tempo. Tecnicismi più facili da superare a inizio luglio. In casa Fiorentina, è ancora tutto confuso, ad eccezione dell'identikit del nuovo allenatore: profilo esperto, una sorta di normalizzatore che possa riportare serenità all'ambiente.

