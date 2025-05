Sarri, l'amico Virgili: "Lazio soluzione logica. Fiorentina? Con Giuntoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Aurelio Virgili, amico di Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il futuro del tecnico toscano. Ecco di seguito le sue parole riportate da ViolaNews.com: "Molti mi stanno scrivendo di portare Sarri a Firenze. Al momento è uno dei migliori allenatori in circolazione. Le domande che fanno a me, me le pongo per primo. Se io oggi fossi il presidente della Fiorentina, lo sceglierei perché sarebbe una soluzione che genera entusiasmo e motivazione. C'è anche Giuntoli libero. Se Pradè non deve andare via, lo metterei come direttore generale. Farei lavorare Sarri e Giuntoli insieme. Potrebbero portare in due o tre anni risultati eccezionali".

Poi ancora: "Leviamo il discorso del costo. Posso garantire che non c'entra niente. Prendere Sarri sarebbe la dimostrazione di stare investendo in un progetto. Sarebbe una garanzia per la piazza. Non puoi ripartire sempre da zero. Nel passato ci fu un contatto dopo la Juventus. C'era un interesse. Lazio? È una soluzione logica. Lì ha fatto bene. Lo accoglierebbero con entusiasmo".

