Lazio, Fabiani: "Baroni ha ritenuto di andar via per motivi..."

RASSEGNA STAMPA - Oggi, venerdì 30 maggio, il giorno decisivo per il futuro di Marco Baroni alla Lazio. Il tecnico, ormai ai saluti, oggi sarà a Formello per firmare un accordo consensuale e svuotare il suo armadietto. Era stato sondato dalla Fiorentina, probabilmente però finirà a Torino perché è la prima scelta di Cairo. Secondo quanto riporta il Messaggero, il ds Fabiani avrebbe dichiarato: "Baroni ha ritenuto opportuno andar via per motivi suoi, ma la Lazio ha disputato due ottime competizioni ed è stata in lotta per la Champions sino all'ultimo. Bastava solo qualche punto in più all'Olimpico".

