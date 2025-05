Lazio, Cucchi: "Non esulto per l'addio di Baroni. Credo meritasse..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il noto giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi si è espresso sull'imminente separazione tra Baroni e la società biancoceleste. Mentre tutti aspettano intrepidi novità sul prossimo allenatore della Lazio, Cucchi va controcorrente sul tema e riflette su Baroni. Ecco di seguito le sue parole pubblicate sul suo profilo X: "Manca solo l'ufficialità, in qualche modo anticipata però dalle dichiarazioni di Fabiani. Baroni lascia la Lazio. Non ero tra coloro che contestavano il suo arrivo, non sono tra coloro che esultano per il suo addio. Anzi. Credo meritasse un' altra stagione almeno".

