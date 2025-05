Lazio, Fabiani è irremovibile: "Non venderò nessun big! Ecco chi andrà via"

RASSEGNA STAMPA - L'incontro con gli agenti di Maurizio Sarri, oggi quello con Baroni: la Lazio sta per definire il suo futuro. Il ds Angelo Fabiani intanto, stoppa eventuali giocatori con le valigie in mano. Come riporta il Messaggero, il direttore sportivo avrebbe affermato: "Avremo un nuovo allenatore, ma il progetto con i giovani andrà avanti. La squadra c'è, non smontiamo e rimontiamo. Non venderò nessun big. Mandas, Gila, Romagnoli, Rovella. Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Zaccagni, Dia e Castellanos rimarranno. Verrà solo sfoltito l'organico con uscite superflue perché sono troppi per una sola competizione 26 giocatori di movimento".

La rosa verrà ridotta a 19-20 al massimo. Dunque, i big rimarranno sotto l'ala protettiva della società, in più il possibile ritorno di Sarri dovrebbe far rientrare i vari pensieri di addio. In bilico restano Tavares e Pellegrini, verrà valutata la posizione di Patric dopo l'intervento al ginocchio mentre si cercherà di sistemare Basic. Con 15 milioni invece, Tchaouna dovrebbe essere ceduto al Psv.

Riflessioni e valutazioni anche su Dele-Bashiru come centrocampista box to box e il play Belahyane: due investimenti a cui il ds Fabiani tiene molto. C'è da sottolineare che sull'ex Verona c'è l'interesse del Como, con Fabregas in pressing.

