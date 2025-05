Lazio, Baroni pronto ai saluti: oggi in programma l'incontro

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni e ore caldissime in casa Lazio, la società sta pianificando il futuro e lo sta facendo a partire dal nuovo allenatore. L’avventura di Baroni in biancoceleste si è conclusa alla trentottesima giornata, dopo il ko interno contro il Lecce, che come lui ha stesso ha dichiarato “ha macchiato il percorso”. Oggi, come confermato ieri dal ds Fabiani, è in programma l’incontro tra il tecnico, prossimo a diventare ex, e il club. Il toscano, si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, firmerà un accordo consensuale che non prevede una buonuscita ma il riconoscimento dell’ingaggio per il mese di giugno.

Così, Baroni metterà ufficialmente e definitivamente fine alla sua esperienza nella Capitale iniziata l’11 giugno del 2024 in un clima di contestazione. Nonostante il suo nome non avesse scaldato la piazza, in punta di piedi, è riuscito a conquistare squadra e tifosi con un avvio di stagione forte che ha riacceso le speranze crollate però, dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League e il girone di ritorno in campionato che hanno segnato il suo destino e quello della squadra.

