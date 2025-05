Calciomercato Lazio | Non solo Sarri, nel summit si è parlato di un difensore: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca del nuovo allenatore, ieri sera ai Parioli è andata in scena una cena d’affari tra Fabiani e i rappresentati di Sarri. Le parti non hanno ancora raggiunto l’intesa totale, ci sono alcuni aspetti da sistemare e dunque, occorrerà aggiornarsi per trovare l’accordo. Durante l’incontro però, riporta l’edizione odierna de La Repubblica, sarebbe emerso il nome di Diego Coppola come possibile acquisto per la difesa. Il ventunenne è di proprietà del Verona e, come vi avevamo raccontato, era stato già visionato ai tempi di Tudor.

