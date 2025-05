Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Cataldi, la società può riabilitarlo: le ultime"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il valzer delle panchine cambia gli scenari. Su tutti, è ancora totalmente da decifrare il futuro di Danilo Cataldi. Dalla permanenza certa alla Fiorentina al possibile rientro alla Lazio. Le dimissioni di Palladino, ormai ufficiali, alla società viola hanno fatto cambiare i piani sul centrocampista, che dovrà essere valutato dal nuovo tecnico.

Qui si inserisce la società biancoceleste, visto che il riscatto di Cataldi è opzionale (4 milioni) e potrebbe anche tornare a Roma. Come spiegato da Il Messaggero, tra il calciatore e la Fiorentina ci sarebbe un gentleman's agreement per l'acquisto a titolo definitivo. Ma i viola non si opporrebbero comunque a un suo addio. E questa volta, dopo un anno lontano da Formello, pare che la Lazio sia disposta a riaccoglierlo in rosa, soprattutto se dovesse tornare Sarri in panchina.

