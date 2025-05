Lazio, si programma il lavoro Formello: no sedute nelle ore più calde e le amichevoli...

RASSEGNA STAMPA - Un’estate caldissima quella che vivrà la Lazio, iniziata già con il vortice che coinvolge la panchina e che inevitabilmente, condizionerà anche il ritiro. Dopo 17 anni di fila, i biancocelesti non si ritroveranno più sotto le Tre Cime di Lavaredo a Auronzo di Cadore, ma svolgeranno la preparazione pre campionato “in casa”. Il centro sportivo di Formello aprirà loro le porte il 14 luglio, dopo le consuete visite mediche di rito che si svolgeranno quattro giorni prima.

Il tutto verrà organizzato nel dettaglio nelle prossime settimane, in base anche alle richieste del successore di Baroni. Le settimane, riferisce Il Corriere dello Sport, dovrebbero essere almeno due piene. Gli orari in cui si svolgeranno le sedute sono il primo punto da stabilire. Considerando le temperature, non proprio fresche come quelle delle Dolomiti, verranno evitate le ore centrali della giornata. Un suggerimento potrebbe arrivare dal ritiro svolto lo scorso anno dalla Primavera, le sessioni d'allenamento erano fissate di prima mattina e spesso e volentieri oltre le 19.

Il club ha fatto sapere che sarà possibile, per i tifosi, seguire gli allenamenti via streaming ma si sta studiando anche la possibilità di farli accedere al centro sportivo per le sgambate e le primissime amichevoli, alcune potrebbero disputarsi al Fersini. A breve saranno ufficializzati i test e le avversarie che, si legge sul quotidiano, dovrebbero essere con Fenerbahce e Galatasaray in Turchia e poi ad agosto una in Inghilterra.

