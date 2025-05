Lazio, Cataldi vuole la rivincita: con Sarri può riscrivere il proprio futuro

RASSEGNA STAMPA - Dal possibile riscatto alla Fiorentina all'ipotesi rivincita a Roma. Il valzer delle panchine può riscrivere il futuro di Danilo Cataldi: se Sarri dovesse tornare ad essere l'allenatore della Lazio, allora Cataldi potrebbe tornare utile alla causa biancoceleste. Durante la conferenza stampa di fine stagione, il ds della Viola Pradè si era espresso così sul centrocampista: "È scattato l'obbligo per Fagioli e Gosens, di Cataldi ne parleremo con il mister". Poi il terremoto, con le dimissioni di Palladino e le voci su un possibile addio del ds stesso.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, ora lo scenario è cambiato, Lazio e Fiorentina sono nella stessa situazione, pronte a ridisegnare il proprio futuro con un nuovo mister. Le due squadre ad agosto scorso avevano raggiunto un accordo per Danilo Cataldi, un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Con 34 partite e la consapevolezza di aver vissuto una stagione da protagonista, non sembrava in discussione la sua permanenza a Firenze, ma con Sarri cambierebbe tutto: Cataldi è stato il regista del secondo posto nella Serie A 2022-2023, con Sarri era rinato arrivando anche in Nazionale. I due hanno un ottimo rapporto, questo potrebbe favorire il suo ritorno per la terza volta a Roma dopo i prestiti a Genoa, Benevento e Fiorentina.

