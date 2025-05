Calciomercato Lazio | Il Como piomba su Belahyane: piace a Fabregas

RASSEGNA STAMPA - Fabregas guarda attentamente in casa Lazio. Il tecnico del Como, dopo la visita di qualche tempo fa a Formello, si è segnato qualche giocatore biancoceleste da tenere d'occhio. Oltre all'interesse, ormai noto, per Vecino, tra l'altro in scadenza di contratto a giugno, lo spagnolo avrebbe messo nel mirino anche Reda Belahyane.

Il centrocampista è arrivato nella Capitale a gennaio dal Verona. Con Baroni ha giocato pochissimo; Sarri, se sceglierà di sposare il progetto di Fabiani e Lotito, dovrà valutarlo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, Fabregas vorrebbe a tutti i costi il marocchino, che evidentemente l'ha stregato nel centro sportivo. Se ne riparlerà in futuro se ci sarà l'affondo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.