Lazio, Sabatini: "Sarri? Perfetto senza Europa. Gattuso non è..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla trattativa per un possibile ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio, commentando anche le voci su Gattuso. Queste le sue parole: “Sarri? La mia sensazione è che Lotito come offerta economica stia giocando un po’ a ribasso, soprattutto perché si stanno accoppiando allenatore e squadra con degli stipendi notevoli. Credo che ciò si possa aggirare con il bonus per il piazzamento. Discutere su cose periferiche come lo staff non è il miglior modo per partire. Se non c’è l’accordo su cose collaterali è difficile che ci sia su cose più importanti".

“Gattuso? Ci sono le categorie anche tra gli allenatori. Gattuso non è al momento al livello di Sarri, poi magari lo diventerà. Con Sarri bisogna trasformare il bicchiere mezzo vuoto in mezzo pieno. qualsiasi club che non gioca in Europa lo vorrebbe".

