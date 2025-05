Inter, Inzaghi alla viglia: "Grandissima emozione". Poi cita Luis Alberto...

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 24 ore e poi sarà finale di Champions League. Inter contro Psg per una gara che vale una stagione. Nel giorno della viglia ecco le parole del tecnico dei nerazzurri Inzaghi in conferenza stampa: "Sappiamo che ogni partita è storia a sé, abbiamo cercato di curare tutti i dettagli con grandissima cura. Futuro? C'è una finale di Champions domani, poi martedì ci incontreremo e parleremo, con in testa il bene dell'Inter. Io posso parlare delle mie sensazioni, c'è una grandissima emozione in ogni partita di Champions. Poi la finale l'abbiamo meritata giocando contro grandi squadre, domani ci manca l'ultimo passo e cercheremo di farlo come hanno sempre fatto questi ragazzi".

Inzaghi si è anche soffermato sulle parole dell'ex Lazio Luis Alberto che pensa l'Inter sia sottovalutata: "Luis Alberto è un giocatore che mi ha dato grandissime soddisfazioni, per il resto non lo so: posso solo dire che questo gruppo ha dato tantissimo in questi quattro anni, vincendo tanto e perdendo qualche volta come può accadere. Però in campo abbiamo sempre messo tutto quello che avevamo, siamo molto orgogliosi di poter rappresentare l'Inter e lo faremo anche domani nell'ultimo atto della finale di Champions, una competizione che da bambino sognavo di giocare: non ce l'ho fatta da calciatore, grazie a questi calciatori l'ho già vissuta due volte come allenatore".

