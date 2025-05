Calciomercato | Cherki vicino ad approdare in Premier League: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Il futuro di Rayan Cherki sarà in Premier League. In passato sembrava potesse approdare in Italia, con la Lazio interessata al giocatore. Dopo il rinnovo con il Lione e una stagione durante la quale si è messo particolarmente in mostra, Cherki sembra essere prossimo a trasferirsi al Manchester City. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il club allenato da Guardiola è pronto a formalizzare un'offerta per assicurarsi le prestazioni del giovane francese. Il Manchester City vuole accelerare.

