Lazio-Sarri, la chiave è (ancora) la difesa: Gila e Romagnoli sono da blindare

RASSEGNA STAMPA - La difesa, le fondamenta del sarrismo. Il "magistrero" di Mau, riporta Corriere dello Sport, si fonda sull'organizzazione dei quattro difensori, sui meccanismi che la orientano. Romagnoli e Patric si erano laureati col Comandante, Gila aveva fatto un lunghissimo apprendistato prima di conquistarlo. Gigot è l'unico che dovrebbe specializzarsi tra i centrali. Su Provstgaard, Fabiani ci crede molto e vorrebbe affidarlo alle "cure" di Sarri. Questo è, per sommi capi, il quadro del reparto entrale. Inutile dire che tutto ruota attorno a Gila e Romagnoli, entrambi da blindare. La Lazio ha assicurato a Sarri che si ripartirà anche da loro, per far sì che questo avvenga, va programmato un piano preciso. In particolare, bisogna convincere Gila a restare, meditava la partenza per fare il salto in Premier. E poi c'è Romagnoli, sempre alle prese col dilemma "rinnovo". Due storie diverse che vanno risolte per dare a Sarri le due pedine più importanti della difesa.

Per Gila, il Chelsea era dato in corsa fino a pochi giorni fa, sul piatto 35 milioni. Ma Lotito ne chiede di più, almeno 50, perché deve riconoscere il 50% della rivendita al Real. Le voci dalla Premier rimbalzavano da giorni: prima quelle sul Wolverhampton, poi quelle sul Brighton, infine i Blues. Gila è affascinato dalla Premier, punta a giocare in un club che lotta per grandi obiettivo o che è pronto a rilanciarsi per raggiungerli. Aveva l’ambizione di fare il salto subito, non a caso il suo contratto non è mai stato rinnovato né mai s’è parlato di trattative. Guadagna un milione a stagione: togliendolo dal mercato la Lazio proverebbe ad avviare i contatti per l’eventuale adeguamento.

Discorso diverso per quanto riguarda Romagnoli. Alessio ha iniziato con Sarri in panchina, è uno dei centrali ideali per lui. Il fronte con Lotito rimane aperto, riporta alla promessa mancata nel 2022, l'anno dopo che firmò con la Lazio. Gli avrebbe riconosciuto un ricco ritocco con la qualificazione in Champions. Lo aspetta ancora. Fabiani, a Empoli, aveva annunciato nuovi colloqui con i suoi manager, ce n'è stato solo uno finora. Dopo la soluzione del "caso allenatore", la Lazio dovrà necessariamente intervenire per chiudere i rinnovi. E Romagnoli fa parte della lista. Nell'ultima settimana, tutto è cambiato.

